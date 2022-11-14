俄罗斯将向哈萨克斯坦免费赠送阿穆尔虎

哈通社/阿斯塔纳/11月14日--生态、地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫14日表示，哈萨克斯坦为恢复图兰虎种群，已在巴尔喀什湖境内开辟了伊犁-巴尔喀什国家自然保护区。

-图兰虎种群恢复项目正在进行中。为此已设立了伊犁-巴尔喀什保护区，其面积达41.5万公顷。今年9月在俄罗斯举行的经济论坛上，我们与俄罗斯自然资源和生态部达成了一份备忘录。目前正在制定路线图。按照计划，我们将2025年引进第一批阿穆尔虎。-他说。

据他介绍，俄罗斯将向哈萨克斯坦免费赠送三只阿穆尔虎。此外，伊犁-巴尔喀什保护区境内形成稳定的图兰虎饲料筹备工作正在稳步推进，野猪和狍子数量正在增加，恢复布哈拉鹿种群数量已取得进展。

据此前报道，在符拉迪沃斯托克东方经济论坛框架内举行的第二届国际老虎保护论坛上，哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部副部长艾莉亚·沙拉别科娃表示，基因研究已证实阿穆尔虎属于里海虎近亲。2010年，哈萨克斯坦制定了老虎再引入规划。目前，哈萨克斯坦政府在巴尔喀什湖境内设立了总面积为41.5万公顷的特别保护区。

【编译：阿遥】