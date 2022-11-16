突厥国家组织秘书处完成交接仪式

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 – 据突厥国家组织官网消息，在今年11月11日于撒马尔罕举行的第九届突厥国家组织首脑峰会上，来自吉尔吉斯的库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫接替巴格达特·阿穆列夫成为突厥国家组织新任秘书长。

2022年11月14日，在位于伊斯坦布尔的突厥国家组织秘书处总部举行了秘书长职务的正式交接仪式。库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫正式完成了对其前任巴格达特·阿穆列夫秘书长职务的接替程序。

正式离任的前秘书长阿穆列夫向奥米拉利耶夫表示了祝贺，期待其在领导秘书处及其活动方面取得圆满成功。

阿穆列夫还对秘书处工作人员在他任期内的不懈努力表示感谢。

奥米拉利耶夫则感谢阿穆列夫在任期间为本组织所做的服务和贡献。

新任秘书长在仪式上致辞时表示，突厥国家组织秘书处今后将继续努力，为组织的未来发展做出贡献。他强调指出，突厥国家组织即将开展的大规模改革将需要秘书处投入大量时间和精力。不过他相信凭借秘书处的丰富资源及专业的人才配置，将能够顺利完成落实突厥国家组织2040愿景和2022~2026年战略的目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】