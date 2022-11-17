阿斯塔纳正在实施五个大型外资项目

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 -- 据阿斯塔纳市投资和创业发展部门消息，阿斯塔纳正在实施五个外资参与的投资项目，总投资金额约为6200亿坚戈。

据悉，首都最大的投资项目是风力发电厂，投资额达430亿坚戈，装机容量约50兆瓦；汽车制造厂投资额达250亿坚戈，初步设计产能约为每年30000辆汽车；温室综合设施，投资达150亿坚戈，每年可生产7000吨蔬菜；现代物流综合体，投资额110亿坚戈，该综合体的面积达70000平方米。

投资和创业发展部门表示，该市正在实施的五个大型投资项目，外资参与金额约为6200亿坚戈。这些项目中还包括多功能中心和教育设施的建设。2021年同期，该市实施了两个外资参与的学校建设投资项目，投资金额约为70亿坚戈。

截至目前，该市已有9个投资项目投产，总投资达338亿坚戈，创造了1022个就业岗位。2023年，阿斯塔纳计划投产10余个投资项目，投资金额超过200亿坚戈。

在阿斯塔纳投资公司的支持下下，正计划实施152个投资项目，价值10247.5亿坚戈，其中147个是根据与哈外交部投资委员会签订投资合同的机制实施的。这些项目计划在2026年前实施，将创造超过15000个就业机会。

2022年1-9月，首都吸引投资8635坚戈。这比去年同期增长11.7%。自首都成立23年来（1998年-2021年），吸引投资总额超过12.3万亿坚戈。其中三分之一，即4万亿坚戈，来自过去4年中。

阿斯塔纳吸引超过10亿美元的外国直接投资，同时，预算投资的份额下降到11%。现在，该市80%的投资来自私人资金。

【编译：木合塔尔·木拉提】