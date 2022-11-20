救火英雄伤重去世 托卡耶夫总统致信表示哀悼

哈通社/阿斯塔纳/11月20日 –国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11月20日，就在救援行动中严重受伤，于今日在医院不幸离世的阿斯塔纳市紧急情况厅消防和救灾局助理值班员阿斯卡尔·赛力克吾勒·扎比库林，特地致信其家属表示哀悼和慰问。

总统在慰问信中写道：

- 阿斯卡尔·赛力克吾勒作为紧急情况部门的一名救援人员，忠诚的履行了自己的职务，展现了一名救援人员应有的素质。在阿斯塔纳市高层建筑发生的火灾期间，阿斯卡尔及时抵达险情地点，并从烈焰当中拯救了多人的生命。通过这一英雄举动，他证明了自己以一名公民的身份对国家和人民所做誓言的忠诚。他的名字与光辉的形象，将永远被人民所铭记。愿他的灵魂抵达彼岸，获得安息。

托卡耶夫总统同时指示，为了铭记这位英雄的壮举，将首都阿斯塔纳市的一条街道以阿斯卡尔·扎比库林的名字予以命名，并安置纪念铭牌。

11月16日早晨，阿斯塔纳市一栋高层公寓突发火灾，消防员阿斯卡尔·扎比库林和阿延·肯皮罗夫在处置火情过程中，不顾个人安危，从大火中救出了三名市民（包括一名儿童）。

救援过程中，消防员阿斯卡尔·扎比库林全身80%皮肤严重烧伤，随后被送入医院急救，终因伤势过重，于11月20日离世。

此前，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日签署总统令，向两名名消防员授予国家荣誉勋章。

根据总统令，授予阿斯塔纳市紧急情厅部消防和救灾局助理值班员阿斯卡尔·扎比库林一级«勇气（Айбын）»勋章，授予阿斯塔纳市紧急情况厅消防和救灾局第10消防支队队长阿延·肯皮罗夫三级«勇气（Айбын）»勋章，以表彰他们在执行公务时表现出的英勇无畏。

【编译：木合塔尔·木拉提】