上合组织秘书长：哈萨克斯坦人积极参与投票，表明他们对国家的未来充满信心

哈通社/阿斯塔纳/11月20日 ——上海合作组织秘书长张明20日接受哈通社记者采访时分享了对哈萨克斯坦非例行总统选举的感想。

上合组织秘书长首先高度评价了总统选举组织工作。他强调，到访的所有投票站没有发现违反行为，投票过程在选举委员会成员和观察员的监督下透明进行。

-此外，选举委员会成员和观察员都对自己的工作负责人，而且表现出很高的职业水平。-他说。

上合组织秘书长还表示，哈萨克斯坦人积极参与投票，表明他们对国家的未来充满信心。

-哈萨克斯坦人非常积极参与投票活动。截至上午11:00时，阿克莫拉州投票率接近60%。我在阿斯塔纳的部分投票站发现，有些选民甚至抱着幼童来进行投票。很多家长带着孩子们，让他们了解投票过程。我认为，带着家庭来参加投票，表明他们对自己的国家的未来充满信心。-他说。

据悉，哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票于今早开始投票。目前，登记在册的选民总数为11 827 277人。

今日全国共开放了10 101个投票站，并在53个国家设立了68个境外投票站点。

【编译：小穆】