美国专家：哈萨克斯坦正在为实现既定目标采取重要步骤

哈通社/阿斯塔纳/11月22日--美国新线战略与政策研究所(New Lines Institute)分析与发展部负责人卡姆兰·博哈里21日在ҚСЗИ GPS分析平台会议上称，哈萨克斯坦2022年非例行总统选举是公开透明的。

-此次选举确实开启了哈萨克斯坦从后苏联国家向新的国家制度过渡的重要阶段。也就是说，在托卡耶夫的领导下，哈萨克斯坦已具备了一定的国家转型路线图。当然，其实施需要一些时间。如果一切顺利的话，将会有新人、新政党在国家政治舞台上占据一席之地，发挥其作用。-卡姆兰·博哈里称。

他表示，哈萨克斯坦今年的选举是公开透明的。

-11月20日，我走访了10个投票站，没有发现任何障碍或困难。来投票的人知道该怎么做，并被告知投票程序。-他说。

卡姆兰·博哈里称表示，在走访过程中，他与多名选民交换意见，其中大多数人认为他们正在通过投票来履行其公民义务，并乐于以此为国家政治生活做出贡献。

他认为，正在推行的改革对哈萨克斯坦非常重要。改革的目标是走向民主。哈萨克斯坦正在抓住机遇，采取重要步骤，迈向这一目标。

【编译：阿遥】