第六届九宫棋世界大赛在阿克托别开幕

哈通社/阿克托别/11月22日 – 第六届九宫棋世界大赛于11月21日在哈萨克斯坦阿克托别开幕。

将持续至27日的大赛，吸引了来自美国、阿富汗、孟加拉国、中国、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、蒙古、印度、巴基斯坦、英国、德国、捷克、哥伦比亚、拉脱维亚、罗马尼亚等20个国家的80名棋手参赛。

当然还包括来自东道主哈萨克斯坦的12名运动员。

阿克托别州州长耶拉勒·托赫詹诺夫在大赛开幕式上表示，九宫棋拥有近4000年的历史，是哈萨克人民自古以来喜爱并传承至今的一项传统棋类运动。

托赫詹诺夫进一步指出，九宫棋这项由哈萨克人的先祖们创造的棋类运动，被称之为“智者的游戏”，不仅在人类体育历史发展进程中占有重要的一席之地，并且还传播到了欧亚大陆的各个角落，发展成为了一项广为流传的世界性运动。

哈萨克著名的文学家、哲学家和教育家阿拜·库南拜吾勒就曾经是这项棋类运动的爱好者。其曾经使用过的棋盘，至今仍保存在哈萨克斯坦的博物馆当中。

2019年，九宫棋被联合国教科文组织列入文化遗产名录。

九宫棋世界大赛于2010年在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳首次举办。而本次在阿克托别举行的大赛则是第六届。

阿克托别州州长表示，随着该运动项目的日益发展，目前阿克托别州从事九宫棋运动的运动员数量已经超过了2万人，是哈萨克斯坦在该领域位居前三的地区之一。

九宫棋全球联合会主席阿里汗·拜门诺夫在开幕式上致辞时强调指出，就在不久前，联合会向拉脱维亚的九宫棋爱协会赠送了一批教材和用具。

据其介绍，本届大赛中，罗马尼亚、巴基斯坦、孟加拉国三国的棋手是首次参赛。

他还进一步指出，来自20个国家的棋手们当中，绝大多数并非生活在这些国家的哈萨克族裔，而是土生土长的当地居民代表，这证明了这项运动已经走出了民族传统运动的范畴，而成为了一项备受世界人民喜爱的、国际化的运动种类。

据了解，本次大赛将分为三大类型，包括：经典赛、闪电战以及快棋赛。

九宫棋，又称为九连珠播棋，哈萨克语为«тоғызқұмалақ»，是哈萨克民族传统棋类游戏之一，诞生至今有四千年历史，广泛流行于中亚哈萨克和吉尔吉斯等民族当中。九宫棋有圆形和长方形等不同种类的棋盘，目前流行的主要为长方形棋盘模式。

【编译：木合塔尔·木拉提】