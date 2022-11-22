国务顾问：哈萨克斯坦已顺利结束«大选举周期»第一阶段

哈通社/阿斯塔纳/11月22日 – 哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰卡林表示，2022年11月20日举行的总统选举，对哈萨克斯坦今年在社会各方面发展中取得的一系列成果的巩固具有特别重要的意义。

叶尔兰·卡林22日在其个人的telegram频道中发表评论指出，在今年6月举行的全民公投中，超过77%的哈萨克斯坦民众赞成修宪，显示了民众对当局当前行动的支持。

而在此次的总统选举当中，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的得票率也超过了80%，进一步证明，哈国民众高度支持其领导的政府正在进行和计划在未来采取的一系列改革举措。

叶尔兰·卡林强调称，旨在修宪的全民公投证明哈国社会的凝聚力提升到了一个新的水平，而此次总统大选则为公民社会赋予了一个全新的、有意义的性质。

国务顾问指出，选举的据结果已经成功的证明，哈萨克斯坦社会各界与政府，对国家发展的前景和未来达成了广泛的共识。

叶尔兰·卡林认为，哈萨克斯坦«大选举周期»的第一阶段已经圆满结束。而接下来的第二阶段，是属于议会和地方议会的选举。

叶尔兰·卡林强调，哈萨克斯坦通过修宪和总统大选，已经实现了对民间和政府观点分歧的整合，形成了稳定的国家机构体系，在当前动荡的国际形势下，为国家的发展创造了一个必要的安全环境。

【编译：木合塔尔·木拉提】