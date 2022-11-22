卫生部长：哈国将以人道援助形式获得一批辉瑞疫苗

哈通社/阿斯塔纳/11月22日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特在周二召开的政府例行工作会议上，就当前国内的流行病学情况，以及目前国内可用于接种的新冠疫苗种类等进行了介绍。

- 当下我们拥有的针对冠状病毒的库存疫苗主要是Qazvac（哈国国产）和Sinofarm（中国国药）两种。目前正在签署一些协议，将通过人道援助形式获取一批Pfizer（美国辉瑞）疫苗。我认为，下周我们将会明确的汇报将收到的Pfizer（美国辉瑞）疫苗具体数量。这些疫苗将会提供给所有类别的有意接种的公民。- 阿扎尔·黑尼亚特说。

卫生部长表示，由于当前并没有实施全面接种工作，疫苗再接种工作主要是通过加强针（一剂疫苗）的方式进行，接种也主要是在各地的医院中开展。

- 需要开展再接种工作。这是因为，目前全球冠状病毒感染人数正在增长，特别是，中国、阿塞拜疆、以色列一剂其他国家均出现了感染人数大幅增长的情况。为此，我们正在向公众发布有关进行疫苗再接种的信息。我们有进行再接种的疫苗储备。在人们接种疫苗之前，会进行预防性的检查。- 卫生部长说。

【编译：木合塔尔·木拉提】