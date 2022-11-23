联合国不同文明联盟第九届全球论坛在摩洛哥举行

哈通社/阿斯塔纳/11月23日--据联合国新闻中心报道，联合国不同文明联盟第九届全球论坛22日在摩洛哥非斯开幕，联合国秘书长古特雷斯在致辞中指出，当今世界反犹太主义、反穆斯林、迫害基督徒、仇外心理和种族主义等长期以来的邪恶势力正在进一步加剧，而联合国不同文明联盟正在助力于展示如何促进全球团结行动。

古特雷斯说称，当今世界饱受不公正和冲突的破坏，在此背景下，分裂和仇恨势力逐渐滋生。他呼吁人们认识到多样性是一种宝贵的财富，并投资于包容性，从而建立和平联盟；确保所有人，不论种族、血统、出身、背景、性别、宗教或其他身份，都能过上有尊严、有机会的生活。

当前全球形势极为严峻，暴力极端主义、恐怖主义、仇外心理、仇恨言论、种族主义、歧视和激进主义等全球挑战层出不穷。此背景下，第九届联合国不同文明联盟全球论坛在摩洛哥召开。

来自大约100个国家的1000多名代表参加了这次活动。

联合国不同文明联盟第九届全球论坛通过了《非斯宣言》，强调了教育的核心作用以及妇女作为调解员以及和平缔造者的重要性，要求打击基于宗教或信仰的歧视和不容忍行为，强调体育是和平与包容的载体，呼吁通过实施方案来平衡有关移民的叙事，强调宗教领袖在促进和平、共存和社会和谐方面的作用，呼吁通过和平文化重振多边主义，并打击和应对网络仇恨言论。

该宣言还赞扬了教科文组织等机构发起的诸多国际倡议，这些倡议旨在促进在和平时期以及武装冲突期间保护文化遗产，并鼓励有着158个成员的联盟之友小组的成员谴责非法破坏文化遗产和宗教场所的行为。