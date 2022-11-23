外交部副部长：欧安组织民主人权办的报告只是一项建议性文件

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 – 哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科就欧洲安全与合作组织民主机制和人权办公室针对哈萨克斯坦总统大选的报告发表了评论。

副部长同时表示，哈萨克斯坦外交部此前已经就欧安组织民主人权办的报告发表了官方立场。

- 欧安组织框架下有很多机构开展工作，而民主机制和人权办公室便是其中之一。该机构根据尚未在所有欧安组织成员国获得批准的一些规则运作，尤其是有关对选举的观察规则。- 罗曼·瓦西里恩科在马吉利斯（议会下院）会议后接受记者采访时说。

副外长指出，在民主人权办的框架下，2010年独立批准了一份代号为№6的选举观察规则文件。但这份文件的制定和批准没有考虑到欧安组织所有成员国的意见和立场。

- 欧安组织民主人权办被要求协助欧安组织成员国发展完善自身的民主制度，这意味着该机构有义务为邀请其观察选举或与某一机构开展合作的欧安组织成员国提供援助。比如，民主人权办公室与哈萨克斯坦共和国人权专员于今年 6 月签署了合作备忘录。- 罗曼·瓦西里恩科说。

与此同时，罗曼·瓦西里恩科强调指出，民主人权办所提出的评估报告只属于一项建议，欧安组织成员国既可以接受也可以拒绝。

- 仅在今年，欧安组织民主人权办就对法国、美国、匈牙利和塞尔维亚的选举进行了观察，并发布了包含向这些国家提供的建议的报告。每一个成员国都会独立选择针对民主人权办相关报告的看法。我们今后将更加关注与民主人权办的进一步合作。- 罗曼·瓦西里恩科说。

【编译：木合塔尔·木拉提】