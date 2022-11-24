研究表明二价疫苗可加强保护已接种旧冠病疫苗者

哈通社/阿斯塔纳/11月24日--据联合早报报道，美国一项冠病二价疫苗在现实世界中的有效性评估显示，新疫苗可对早前接种过多达四剂旧疫苗的人提供更强保护。

美国今年9月批准一款冠病二价疫苗的紧急使用，它们针对的是原始毒株和奥密克戎BA.4和BA.5亚变异株。

两家制药公司辉瑞和莫德纳先前的研究显示，接种这款二价疫苗一个月后，人体产生的BA.4和BA.5抗体反应，比原始疫苗来得高。

美国疾病控制和预防中心《发病率与死亡率周报》周二（11月22日）发布一份3万6000人参与的研究，将辉瑞／复必泰和莫德纳生产的二价疫苗与原始疫苗进行对比。

研究结果显示，接种二价疫苗后，18岁至49岁人群的获益大于老年人。在距离上一剂一价疫苗接种的八个月后或更久接种二价疫苗，预防受感染的有效性在18岁至49岁人群中为56%，50岁至64岁为48%，65岁及以上为43%。

在接种上一剂一价疫苗仅两三个月后就接种二价疫苗，预防受感染的有效性则较低，介于28%至31%。

研究指出，一价疫苗的保护作用会随着时间的推移而减弱，所以人们应遵循当局的建议，及时接种所需的疫苗包括二价疫苗。

美国数据显示，截至目前美国全国各地已接种约3500万剂二价疫苗，相等于总人口的10%左右。

不过，这项研究报告的作者也点出了研究的局限性，包括参与者未必准确知道自己的疫苗接种状况、既往感染史、潜在疾病。此外，人们对二价疫苗接受度低可能使研究结果出现偏差，而由于主流变异株持续变化，研究结果未必可概括未来的变异株。

过去两个月，奥密克戎两种新亚型BQ.1和BQ.1.1已取代BA.5成为美国最主要的流行毒株。