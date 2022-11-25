安瓦尔就任马来西亚第十任总理

哈通社/阿斯塔纳/11月25日--据中新社报道，在举行大选5天后，马来西亚希望联盟兼人民公正党主席安瓦尔24日下午在国家皇宫宣誓就任该国第十任总理。这位新总理首先将面临组建政府的挑战。

原应于2023年举行的马来西亚第十五届全国大选，于今年11月19日提前进行。安瓦尔领导的希望联盟获得国会222个议席中的82个，在各阵营中席位最多，但未能过半。前总理穆希丁领导的国民联盟获得73个议席，仅次于希望联盟。由于无一阵营获得过半议席，马来西亚新总理一度难产。

马来西亚最高元首在选举结果出炉后，先后召见马来西亚各政党领袖；并于24日上午举行马来西亚各州苏丹参与的马来统治者会议，以征询意见。24日下午，国家皇宫宣布，最高元首认为安瓦尔«获得多数议员支持»，任命其为马来西亚总理。截至记者发稿时，除希望联盟外，还有哪些政党将加入新政府尚未正式宣布。

最高元首在通过国家皇宫发布的声明中也强调，本次选举无一方全赢也无一方全输，希望所有议员为国家与人民团结合作。安瓦尔也发文表示自己将«以谦卑、负责态度履行职务»。

安瓦尔现年75岁。他于1982年加入马来民族统一机构(巫统)，成为该党迅速上升的政治明星，一度出任该党署理主席及马来西亚政府副总理。在二十世纪九十年代末和时任总理马哈蒂尔决裂并被巫统开除后，安瓦尔长期是马来西亚在野阵营的核心人物。