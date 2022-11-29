托卡耶夫同法国总统马克龙举行会晤

哈通社/巴黎/11月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日同法国总统埃马纽埃尔·马克龙举行了会晤。

会谈中，托卡耶夫感谢马克龙邀请他对法国进行正式访问，并祝贺他连任哈萨克斯坦总统。他指出，此次访问将为进一步加强两国之间的战略合作伙伴关系，并将双边合作提升至新的水平创造机会。 托卡耶夫总统表示，法国2005年以来对哈萨克斯坦经济的投资总额达170亿美元，成为五大投资国之一。近9个月，双边贸易量达25亿美元，较去年同期增长6.1%。

总统称，法国与中亚国家90%的贸易属于哈萨克斯坦。两国在能源、矿产、轻工业、建筑、航空航天、机械制造、医疗卫生和食品生产领域有效落实了一系列联合项目。

此外，哈萨克斯坦境内目前共有170多家法国合资企业运营。其中，道达尔能源（Total Energies）、液化空气集团（Air Liquide）、空中客车（Airbus）、阿尔斯通（Alstom）、欧安诺（Orano）和达能（Danone）等大型企业已成为哈国经济的主要投资者。

托卡耶夫总统表示，哈法两国去年批准了2030年经贸和投资合作路线图。 会谈中，托卡耶夫向法国总统就哈萨克斯坦正在开展的政治和经济改革进程进行了介绍。法国总统则指出，哈萨克斯坦和法国的战略合作伙伴 。他同时强调，两国之间的经贸合作得到了高速发展。

马克龙还表示，2024年将在哈萨克斯坦开设法语学校。他同时还指出，法国支持哈萨克斯坦正在开展的改革进程。

此外，两国元首还就加强教育和文化领域合作交流意见，并就国际议程重要问题和中亚局势进行了讨论。

最后，托卡耶夫总统邀请法国总统对哈萨克斯坦进行访问。

据此前报道，托卡耶夫总统29日上午乘专机飞抵巴黎，开始对法国进行正式访问。随后，法国总统埃马纽埃尔·马克龙在爱丽舍宫迎接哈萨克斯坦总统。当天，法国举行盛大仪式欢迎托卡耶夫总统到访。

【编译：小穆】