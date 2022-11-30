今年哈法两国贸易稳步增长

哈通社/阿斯塔纳/11月30日--来自国家经济部的数据显示，2022年前9个月，哈萨克斯坦和法国之间贸易额达到了25亿美元。

2022年1-9月，哈萨克斯坦对法国的出口增长了5%，达到19亿美元。

哈萨克斯坦对法国主要出口：原油--17亿美元（89.8%），铀--1.465亿美元（7.6%），钛和钛制品--2800万美元（1.5%），硫磺--1020万美元（0.53%），氢气、惰性气体和其他非金属--190万美元（0.1%），电子发动机和发电机--130万美元（0.07%）。

2022年1-9月，法国对哈萨克斯坦出口增加了8.1%，达5.126亿美元。

哈萨克斯坦从法国主要进口：疫苗、血清、血液--4050万美元（7.9%），涡轮喷气和涡轮螺旋桨发动机、燃气轮机--3690万美元（7.2%），药品--3670万美元（7, 2%），煤电极--2240万美元（4.4%），导航设备--1710万美元（3.3%），电力变压器--1510万美元（2.9%），香料混合物--1270万美元（2.5%），除草剂--1190万美元（2.3%）。

【编译：阿遥】