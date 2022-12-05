中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:17, 05 12月 2022 | GMT +6

    世卫组织：全球九成人口已具免疫 但新冠疫情还未结束

    None
    哈通社/阿斯塔纳/12月5日--世界卫生组织3日估计，全球现在有90%的人口对COVID-19具一定程度抵抗力，但还不到能宣告疫情紧急阶段结束。

    法新社报导，世卫秘书长谭德塞说，防疫松懈让新变异株有机可趁，进而将取代全球流行的奥密克戎。

    谭德塞说称，世卫组织估计，全球现在至少有90%的人口对SARS-CoV-2病毒有了一定程度免疫力，原因是先前染疫过或接种过疫苗。他表示，距离能够说疫情的紧急阶段已经结束又更近一步了，但时机还未到。因为监控、采检、基因定序与疫苗接种松懈，持续为可能造成大量死亡的新高关注变异株创造条件。

    谭德塞指出，上周是世卫组织宣布奥密克戎为COVID-19疫情高关注变异株届满一周年。奥密克戎现身后席卷全球，传染力比前一变异株德尔塔更强。

    各国向世卫组织通报的死亡病例累计达660万例，确诊病例累计达6亿4000万例，但世卫表示这数据被大幅低估，没有反映出真实病例数。

    -上周记录到8500多人感染COVID-19死亡，随着疫情迈入第3年，我们已经有那么多工具可以预防感染与拯救性命，这样的数字无法令人接受。-谭德塞说。

    标签:
    国际 黄金储备 世卫组织 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!