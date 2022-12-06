世界地下水峰会将在联合国教科文组织总部举行

哈通社/阿斯塔纳/12月6日--据中新社报道，世界地下水峰会将于12月7日到8日在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举行。

地下水的可持续利用对于人类的未来至关重要。但目前地下水资源处于国际合作的盲区。12月7日，联合国教科文组织总干事阿祖莱将为世界地下水峰会揭幕，她倡导各国务必将地下水系统纳入所有水管理计划和协议。

阿祖莱表示，40亿人生活在缺水地区，而且缺水情况因气候变化愈演愈烈。可持续管理地下水是解决问题的方法之一。为此，我们需要依靠强有力的国际合作。但是目前，仅有1.2%的跨界含水层通过有关国家之间的协议和协调机制管理。在教科文组织召开的此次峰会必须推动相关努力。

据介绍，近年河流和湖泊中的地表水受到越来越严重的污染，水资源没有得到良好管理，再加上气候变化的影响，这导致许多国家更加依赖地下水，在过去的70年里，全球的汲水量增长了6倍。过度开发含水层会损害宝贵的生态系统，导致地面沉降和海水侵入沿海含水层。此外，含水层所含地下水的数量减少或是质量恶化，也在阻碍人们对纯净水的获取和社会经济的发展。

依靠国际合作建立地下水的可持续管理势在必行。但是，在联合国教科文组织列出的468个世界跨界含水层中，只有6个通过有关国家之间的协议和协调机制管理。

教科文组织是联合国系统科学事务负责机构，致力为这种国际合作创造条件。本次世界地下水峰会将汇集来自世界各地3000名各方代表，来自教科文组织193个会员国、联合国机构、政府间组织、非政府组织等将共同商讨应对这一挑战的举措。