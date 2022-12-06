立陶宛外长对哈萨克斯坦进行正式访问

哈通社/阿斯塔纳/12月6日--立陶宛外交部部长盖贝留斯·兰茨贝吉斯对哈萨克斯坦进行的正式访问框架下，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德发表了与立陶宛外长举行会谈之后的声明。

-今天，与盖贝留斯·兰茨贝吉斯先生举行的会谈期间，我们讨论了哈萨克斯坦和立陶宛之间政治、贸易经济和文化人道主义合作的现状和前景，并就当前国际议程上的问题交换了意见。-哈外长说。

-这些年来，两国在各个层面建立并支持了可靠的对话，这有助于加强双边和多边形式上的建设性关系和互利合作。-穆赫塔尔·特列吾别尔德说道。

立陶宛外长对阿斯塔纳的访问恰逢哈立陶宛建交30周年。

与此同时，他还指出，无论是在波罗的海地区还是在整个欧盟，维尔纽斯都是阿斯塔纳重要且可靠的合作伙伴。

2016年，立陶宛成为首批批准哈萨克斯坦共和国与欧盟扩大伙伴关系与合作协定的国家之一，该协定为我国与欧盟国家在29个领域的合作奠定了法律基础。

该协议条款的实施有助于扩大哈萨克斯坦与欧盟成员国之间的政治互动范围，深化双边和区域，以及全球层面的经济联系。

-在各种国际舞台上的相互支持正在成为哈立陶宛合作的特色风格。-他说。

【编译：阿依波塔】