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    12:47, 08 12月 2022 | GMT +6

    秘鲁总统卡斯蒂略被弹劾 副总统宣誓就任新总统

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    哈通社/阿斯塔纳/12月8日--据中新社援引秘鲁媒体报道，当地时间7日秘鲁副总统迪娜·博卢阿特在国会宣誓就任总统，接替当天被国会弹劾解职的卡斯蒂略。

    据秘鲁Andina通讯社报道，卡斯蒂略7日上午发表全国电视讲话，宣布解散国会并成立紧急政府，称将在最短时间内举行新一届国会选举，并在9个月内制定新宪法。卡斯蒂略还宣布，从当晚10时至次日凌晨4时实施全国宵禁。

    据报道，秘鲁国会随即召开全体紧急会议，以“道德无能”为由，以101票赞成、6票反对和10票弃权的表决结果通过对卡斯蒂略的弹劾动议，解除其总统职务。卡斯蒂略当天离开总统府不久即被警方控制。

    另据《秘鲁时报》消息，博卢阿特当天下午在国会宣誓就任总统并发表讲话，呼吁政府和国会停止政治缠斗，以组建一个更团结的内阁，“我意识到巨大的责任，我的首要使命就是呼吁全体秘鲁人民最广泛的团结”。博卢阿特还说，“我请求一些宝贵的时间来拯救我们的国家，使其免于腐败与混乱。”

    消息称，此前由卡斯蒂略宣布的全国宵禁也已被取消。

    据媒体报道，根据秘鲁宪法，总统不能履行职责时，应由副总统接替。博卢阿特现年60岁，于2021年7月开始担任秘鲁副总统。宣誓就任总统后，博卢阿特成为秘鲁建国以来首位女性总统。

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