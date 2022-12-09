韩货运车主工会投票决定停止罢工

哈通社/阿斯塔纳/12月9日-- 据韩联社报道，韩国全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）旗下货运工会«货物连带»全罗北道本部9日表示，当天参加投票的成员中赞成结束罢工的人数已过半，据此工会成员当天将停止罢工返回工作岗位。

货物连带当天上午9时开始投票决定是否停止罢工。2.6144万名工会成员中，3575人（13.67%）参与了投票，其中2211票（61.82%）赞成结束罢工，1343票（37.55%）表示反对。还有21票（0.58%）无效。

据分析，在国内外经济环境因高油价、高利息而持续恶化的情况下，货物连带罢工给经济带来巨大损失，因此未能获得国民支持。政府8日表示，罢工以来，钢铁和石化制品出货量各减到平日的48%和20%，造成相当于2.6万亿韩元的损失。民调机构韩国盖洛普6日至8日面向1000名成年人进行的问卷调查结果显示，有21%受访者对罢工表示支持，71%则表示反对。

此次罢工的焦点是安全运费制度。该制度重点在于设置货运车主工资下限，防止车主过劳、超载、超速，保障车主安全。其适用范围仅限于水泥和集装箱货物，原定从2020年起实施三年。货物连带上月24日发起罢工，要求政府永久实施该制度，并扩大其适用范围。