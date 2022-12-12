世卫组织为改善癫痫患者的生活提出行动建议

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 — 据联合国新闻处消息，世界卫生组织12日发布了一份题为《改善癫痫患者的生活》的最新技术性简报，提出为癫痫患者提供全面的护理和治疗所需采取的行动，以更好地满足癫痫患者诸多方面的需求。

全球约有5000多万人患有癫痫，该疾病每年造成12.5万人死亡，是导致残疾调整生命年的第五大神经系统疾病。癫痫还会对患者的身心健康产生更深远的影响。大约一半的癫痫患者同时还患有其他身体或心理疾病，导致患者的健康状况更差，对卫生保健服务的需求更高。

而且在世界各地，癫痫患者长期遭受污名、歧视以及侵犯人权行为。因此，他们往往在教育和就业方面面临阻碍，无法充分参与社会以及社区生活。

世卫组织精神卫生和物质滥用问题司司长克斯特尔 (Dévora Kestel) 表示：«癫痫在个人、健康、经济以及社会包容性等方面会对患者及其家庭和社区产生深远的影响，因此必须采取综合、全面的措施应对这一问题，并要求全社会的参与。»

癫痫的治疗缺口

许多癫痫患者无法获得必要的治疗以控制癫痫发作，在大多数低收入国家，癫痫的治疗缺口高达75%，在大多数中等收入国家，这一缺口为50%。这一现象背后的原因包括卫生保健系统能力不足、资源分配不公平、对癫痫护理缺乏重视，以及人们碍于认知上的欠缺和污名而不寻求诊断或治疗。

然而，癫痫的治愈率很高。倘若能够接受适当的抗发作治疗，70%以上的癫痫患者每年只需要花费5美元就能避免癫痫发作。

将癫痫纳入初级卫生保健

为了确保癫痫患者能够获得所需的诊断、护理和治疗，简报阐述了如何将癫痫纳入初级卫生保健系统以解决其所带来的负担。

简报根据初级卫生保健业务框架中的11种专门方法，列出了具体行动，以缩小治疗缺口、加强服务，并促进以人为本、保障人权的方针，以满足癫痫患者诸多方面的需求。

简报强调了采取以下措施的重要性:

·全程向患者提供全面的服务，尤其是初级保健层面的服务；

·使抗癫痫药物更易于获取；

·向卫生和社会工作人员提供资源和培训；

·打击污名化和歧视性立法和做法；尊重癫痫患者、其家人和照护者的人权，并提高对这些群体的社会包容。

该技术性简报希望能够为广泛的利益攸关方所用，政府、决策者以及卫生、社会保护、人权和其他国家及地方部门的方案管理人可通过实施这些措施，调整解决方案并加强服务。

这些方法、相应的行动以及相关的资源也将有助于向民间社会团体、专业协会、学术机构、癫痫患者及其家属和照护者的组织、发展伙伴提供规划指导。