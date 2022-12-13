哈萨克斯坦代表团出席国际中立日庆祝活动

哈通社/阿斯塔纳/12月13日--据外交部发布的消息，马吉利斯（议会下院）副议长巴拉伊姆·柯瑟巴耶娃率领的哈萨克斯坦议会代表团12日参加了土库曼斯坦首都举行的国际中立日庆祝活动。

巴拉伊姆·柯瑟巴耶娃在«对话—和平的保障»国际会议上致辞，对土库曼斯坦获得永久中立国地位27周年表示祝贺。

此外，哈萨克斯坦议会代表团还出席了中亚国家妇女对话年度总结大会。哈萨克斯坦将于2023年接任中亚国家妇女对话会议主席国。

同日，哈萨克斯坦外交部代表团参加了联合国中亚地区预防性外交中心组织的中亚国家副外长年度会议。会议期间，哈萨克斯坦代表团强调了我国对保障本地区和平与安全所作的重要贡献，并指出了在中亚地区继续开展建设性对话进程重要性。

作为系列活动一部分，阿什哈巴德举行了第四届中亚国家政府与青年对话会。联合国中亚地区预防性外交中心预防性外交学院10名学员发言，分享了他们对本地区未来的愿景。

哈萨克斯坦代表团还参加了中立促进和平、安全与可持续发展之友小组第一次部长级会议。这个非正式小组由土库曼斯坦的倡议，于2020年9月在纽约成立，其宗旨是促进各方就加强国际对话和多边主义交换意见。

为庆祝12月12日国际中立日暨土库曼斯坦获得永久中立国地位27周年，土方自12月9日起举行阿什哈巴德国际周活动。本次会议系国际周系列庆祝活动的一部分。此外，庆祝活动还包括：中立促进和平、安全与可持续发展之友小组高级别会议、中亚国家妇女对话年度总结大会、中亚国家专家论坛等活动。

【编译：阿遥】