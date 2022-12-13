哈萨克斯坦和德国有意加强经济合作

哈通社/阿斯塔纳/12月13日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对德国进行的访问框架下，与德国副总理兼联邦经济事务和气候行动部部长罗伯特·哈贝克举行了双边会谈。

会谈期间，双方讨论了双边经贸关系的现状和发展前景，特别是扩大能源资源和原材料领域的合作、共同实施提高运输和物流潜力的项目、吸引德国投资到哈萨克斯坦等问题。

-建交30周年之际，我们对两国关系的战略性感到满意。哈萨克斯坦和德国之间建立了可靠的政治对话，两国有意进一步扩大贸易和经济合作，以及使其多样化。-哈外交部长说。

与此同时，哈外长向与会人员介绍了哈萨克斯坦总统宣布的建立公正的哈萨克斯坦方向大规模政治和社会经济改革措施。

德方谈到了哈萨克斯坦的重要地缘政治作用，表示我国是德国在中亚的重要贸易伙伴。

罗伯特·哈贝克表示，2021年，德国与中亚国家贸易额的85%属于哈萨克斯坦。 今年前9个月，双边贸易额达68亿欧元，同比增长83%。

访问框架下，哈萨克斯坦代表团还与德国商界代表举行了一系列会谈，讨论了扩大合作关系的前景问题。

如今，哈萨克斯坦有650家德国合资企业。同时，两国正在联合实施价值48亿欧元的近50个投资项目。

【编译：阿依波塔】