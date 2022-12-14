哈萨克历史人物系列剧之《米尔扎赫普：觉醒吧哈萨克！》将于近期上映

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 – 由哈萨克斯坦国家电视台出品的《哈萨克历史人物传记电视剧》系列之《米尔扎赫普：觉醒吧哈萨克！（Міржақып. Оян, қазақ!）》将于12月16日独立日上映。

据国家电视台消息，六集电视连续剧《米尔扎赫普：觉醒吧哈萨克！》将讲述著名的阿拉什党人、战士、学者和作家米尔扎赫普·杜拉特吾勒在1909年~1935年的传奇经历。

电视剧主要剧情包括了米尔扎赫普·杜拉特吾勒的著名作品《觉醒吧哈萨克！》一书的出版发行，其创作长篇小说《不幸的扎玛勒》的过程，在红色革命期间和后来的大饥荒时代所从事的社会政治工作，以及这位不屈的勇士在克孜勒奥尔达、塞梅和莫斯科的监狱中所遭遇的折磨。

片中还讲述了米尔扎赫普与其一生的挚爱海妮扎玛勒之间动人的爱情故事。

电视剧由哈萨克斯坦国家电视台出品，在阿拉木图州、阿拉木图市以及米尔扎赫普出生地库斯塔奈州完成了取景拍摄。

值得一提的是，哈萨克斯坦国家电视台推出的《哈萨克历史人物传记电视剧》系列，迄今共出品7部电视剧，包括《马赫詹：我相信年轻人》、《迪娜：音乐的力量》、《阿赫梅特：民族导师》、《宫廷秘录》、《穆哈哈利：我不属于这个时代》、《卡尼什：宝藏》、《塔舍诺夫：纷争》。

【编译：木合塔尔·木拉提】