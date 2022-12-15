阿斯塔纳举行数字解决方案国际会议

哈通社/阿斯塔纳/12月15日--在联合国开发计划署支持下，«地球与人类数字解决方案»国际会议15日在阿斯塔纳举行。

联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦临时代表苏赫罗布·霍吉马托夫表示，联合国开发计划署的全球愿景是创造一个以数字技术为主要变革动力的世界，以减少不平等现象并保护地球。

-通过数字工具和大数据库，我们正在改善预测分析、模拟、全球反应能力，继而能实现多维度变革。-苏赫罗布·霍吉马托夫说。

他同时指出，哈萨克斯坦完全可以为其在实现数字化和提高公民数字素养方面取得的成果而感到自豪。

数字发展、创新和航空航天工业部副部长玛利克·奥勒扎别科夫在致辞中举例说明了哈萨克斯坦正在实施的数字化项目。他表示，此类项目有助于实现可持续发展目标。

在会议框架内，与会者体验了哈萨克斯坦五个国家公园和保护区虚拟游览，这些虚拟游览项目是在联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表处支持下完成的。游客可通过智能手机、笔记本或平板电脑在线游览哈萨克斯坦自然风光和多个野生动物栖息地。

会议结束时，苏赫罗布·霍吉马托夫向哈萨克斯坦数字发展部部长巴格达特·穆辛颁发了«促进可持续发展数字解决方案领军人物»奖，以表彰其对实现可持续发展目标的贡献。

【编译：阿遥】