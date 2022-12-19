第七轮政治磋商：哈萨克斯坦与西班牙愿意进一步深化战略伙伴关系

哈通社/阿斯塔纳/12月19日--据外交部发布的消息，日前在马德里举行的哈萨克斯坦与西班牙外交部第七轮政治磋商中，双方讨论了两国战略伙伴关系现状和发展前景。

政治磋商由哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科和西班牙外交部外交和全球事务国务秘书安赫莱斯·莫雷诺·鲍共同主持。双方就加强政治经贸、文化人文领域交流，扩大法律协议框架等问题深入交换了意见。双方对哈萨克斯坦与欧盟的互动予以特别关注，西班牙从明年开始担任欧盟轮值主席国。

罗曼·瓦西里恩科表示，哈萨克斯坦致力于进一步发展与西班牙的互利关系，其基础是2009年签署的战略伙伴关系协议。莫雷诺·鲍则强调了哈萨克斯坦在全球外交舞台上的积极立场。她表示，马德里准备好为哈萨克斯坦大规模政治经济改革的成功实施做出重要贡献。

值得注意的是，此次政治磋商是在哈西建交30周年（1992年2月11日）之际举行的。过去30年间，双边关系取得长足发展，高层互访不断，双方合作的法律协议基础进一步夯实。双边贸易成倍增长，两国在国际舞台建立了相互支持机制。

作为磋商结果，双方一致强调在政治磋商机制下保持定期对话的重要性，同意强化高层之间互动接触。双方商定，西班牙外交、欧盟和合作部部长何塞·曼努埃尔·阿尔巴雷斯于2023年对哈萨克斯坦进行正式访问。

访问马德里期间，哈萨克斯坦代表团还与西班牙议会下议院国际事务委员会成员举行了会谈。双方指出了加强议会间有效互动的重要性，并勾勒出了合作新前景。

【编译：阿遥】