哈萨克斯坦移动互联网平均网速明显高于其他中亚国家

哈通社/阿斯塔纳/12月19日--据Finprom.kz网站援引国际电信联盟数据报道，哈萨克斯坦移动资费支出仅占人均国民总收入的1.04%。

报道称，哈萨克斯坦移动资费支出明显低于其他中亚国家。2021年，哈萨克斯坦移动资费支出仅占人均国民总收入1.04%。而被认为移动网络速度明显不如我国的吉尔吉斯斯坦，移动通资费支出占人均国民收入3.11%。

从这一点看，似乎其他中亚国家移动通信支出普遍高于哈萨克斯坦。

然而，不容忽视的是，中亚国家人均收入水平存在明显差异。

根据世界银行提供的数据，哈萨克斯坦2021年人均国民收入为8720美元。而其他中亚国家2021年人均国民收入：吉尔吉斯斯坦为1180美元，乌兹别克斯坦为1960美元，塔吉克斯坦为1150美元。土库曼斯坦未公布2021年相关数据。

也就是说，哈萨克斯坦人均移动资费支出为90.6美元，乌兹别克斯坦为22.3美元，吉尔吉斯斯坦为36.6美元，塔吉克斯坦为34.7美元。

报道称，今年10月，哈萨克斯坦移动互联网平均网速从一年前的19.49Mb/s上升至22.41Mb/s。根据Speedtest全球指数数据，其他中亚国家移动互联网平均网速明显低于哈萨克斯坦。唯一的例外是吉尔吉斯斯坦，那里的移动网络平均网速达到了20.92 Mb/s。乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦紧随其后：分别为15.22 Mb/s和8.01 Mb/s。虽然吉乌两国移动互联网平均网速有所提高，但塔吉克斯坦却出现了下滑。而在土库曼斯坦，相关数据不详，但据5月份数据，该国移动网络平均网速仅为4.98 Mb/s。

【编译：阿遥】