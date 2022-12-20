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    07:41, 20 12月 2022 | GMT +6

    欧盟成员国就天然气价格干预达成协议

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    哈通社/阿斯塔纳/12月20日--据中新社报道，欧盟19日宣布成员国就天然气价格干预达成协议，决定将天然气价格上限设定为每兆瓦时180欧元。

    根据欧盟理事会当日发布的公告，如果被视为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心(TTF)天然气期货价格连续三个工作日超过每兆瓦时180欧元，且在这三个工作日TTF天然气价格高出液化天然气市场参考价35欧元，将自动触发价格干预，届时荷兰所有权转让中心高出液化天然气市场参考价35欧元的天然气期货交易将不被接受。

    公告指，欧盟相关条例将于明年2月15日开始实施，一旦触发价格干预，可持续至少20个工作日；反之，如果TTF天然气价格连续三个工作日低于每兆瓦时180欧元，价格干预将自动停用。

    与此同时，条例引入«刹车机制»，即如果危及天然气供应安全、引发金融市场动荡、波及已有合约、扰乱内部市场等，欧盟委员会可随时叫停价格干预。

    对于干预范围，公告指条例不适用于即时交付交易，也不适用于场外交易，即在荷兰所有权转让中心以外进行的天然气交易。

    11月22日，欧盟委员会公布天然气价格干预方案；与之相比，欧盟成员国敲定的条例将天然气价格上限由每兆瓦时275欧元降至每兆瓦时180欧元，时限由«连续两周»降至«连续三个工作日»，等于大幅降低了天然气价格干预的«门槛»。

    欧盟理事会公告显示，明年2月15日开始对天然气价格进行干预后，欧盟相关条例将持续一年时间；明年11月欧盟拟对干预效果进行评估，条例可视情延长。

    标签:
    能源 国际 欧盟 黄金储备
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