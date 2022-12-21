迪玛希：我们是来自同一个家庭 拥有同一个故乡的孩子

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 – 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达依别尔艮20日受邀出席了在首都阿斯塔纳举行的第一届中亚媒体论坛，并在论坛框架下的《和平伦理》主题会议上发表了讲话。

在发言中，迪玛希谈到了和平与团结的话题，并呼吁为人类的共同利益而共同奋斗。

歌手以著名的突厥历史学家穆罕默德·海达尔·杜拉蒂的名言作为开场白，并说：

- 政治对话、人道主义和相互尊重，是确保不同国家之间和平安宁的钥匙。重点是，一个国家对其他国家领土完整和内政的尊重。

迪玛希称，根据学者们的研究显示，在人类社会五千五百年的历史进程当中，和平存续的时间仅仅只有292年。

- 这实在是非常不幸，证明人类的意识自古至今都没有发生根本性的变化。如今依然有许多国家在遭受战争的影响，导致经济的衰退，并使无数的无辜之人面临黑暗的命运。 这一切都证明了和平的可贵。如何阻止战火的燃起、为了和平而抗争，是21世纪最紧迫的问题之一。 几千年来，为什么我们就不能学会安安稳稳地生活呢？ 这个问题困扰了我很久。- 迪玛希说。

迪玛希在发言中，呼吁为人类的共同利益而共同奋斗。

- 为什么我们不能将所有的力量集合起来，犹如一个整体一样为了全人类共同的利益而努力呢？我们究竟还缺乏什么？不应该让恐慌占据内心，而应该始终与人们友好交往。我们是来自同一个家庭，拥有同一个故乡的孩子。愿我们的国家安宁，愿世界和平。最重要的是，我们要让后人们清楚的了解到，先辈们用血汗铸就的独立主权，必须要靠我们守护和传承。我们要为国家的安宁努力工作。- 迪玛希·库达依别尔艮说。

值得一提的是，12月31日，哈萨克斯坦国家电视台将播放迪玛希阿拉木图《Stranger》演唱会的全程录影。

【编译：木合塔尔·木拉提】