塔利班宣布禁止阿富汗女性上大学 联合国发声

哈通社/阿斯塔纳/12月22日--据外媒综合报道，当地时间12月20日，塔利班掌权下的阿富汗高等教育部宣布，全国的公立和私立大学立刻暂停让女性学生接受高等教育，直至另行通知。

高等教育部发言人哈菲兹·齐亚·哈沙米(Hafiz Zia Hashami)表示，依据他所说的塔利班内阁的决定，这一命令已经正式送达所有大学。

塔利班自从16个月前掌权后,针对阿富汗妇女参与公共生活和教育进行实施了一系列的限制，这项宣布是最新举措。

有关阿富汗塔利班禁止女性进入大学学习的报道引发联合国各方面的强烈反应。秘书长古特雷斯及多个机构纷纷就此表达担忧与愤慨，并敦促阿事实上的当局保障妇女和女孩接受各级教育的平等权利。

古特雷斯12月20日晚通过发言人发表声明称，剥夺妇女和女孩的教育不仅是对其平等权利的侵犯，还会对整个阿富汗的未来产生破坏性的影响。

联合国妇女署执行主任巴胡斯21日凌晨在社交媒体上表示，最新禁令让人震惊，塔利班当局继续系统性地侵犯妇女和女孩的权利，她们的平等受教育权必须得到明确的保障。

联合国人权事务高级专员蒂尔克也在21日发表评论称，考虑到阿富汗妇女多年来在众多专业和职业领域作出的重要贡献，将其排除在高等教育之外更加令人心碎。同时，这显然违反了阿富汗应承担的国际法义务。

联合国驻阿富汗系统及其人道主义伙伴21日同样发表声明，称其与数千万阿富汗人和国际社会一样，对塔利班禁止女性进入大学学习的决定感到愤慨。

声明还敦促事实当局为女孩重新开放小学六年级以上的所有课堂，并终止所有阻碍妇女和女孩充分参与公共生活的举措。

联合国驻阿机构在声明中指出，自2021年8月15日以来，事实上的当局已禁止女孩上中学，限制妇女和女孩的行动自由，将妇女排除在大多数劳动力领域之外，并禁止妇女使用公园、健身房和公共浴室。这些限制最终导致阿富汗妇女和女孩被限制在家中的四面墙之内。