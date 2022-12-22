哈萨克斯坦最常见的姓氏有哪些？

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 – 哈萨克斯坦国家统计局公布了哈国姓氏使用人数的排行榜。

根据这份报告显示，在哈萨克斯坦，使用人数最多的姓氏是《阿赫梅托夫/阿赫梅托娃（Ахметов/Ахметова）》，全哈共有66 091人。

其次分别是《赛力克（Серік）》— 45 193人和《沃玛洛夫/沃玛洛娃（Омаров/ Омарова）》—40 322人。

排在第四位的姓氏是《沃斯潘诺夫/沃斯潘诺娃（Оспанов/Оспанова）》，共有36 142人。

前五位中还有《阿利耶夫/阿丽耶娃（Әлиев/Әлиева）》，在哈萨克斯坦，这一姓氏下共有35 387人。

使用人数较多的姓氏还包括：

金（Ким）– 34 811人

苏莱曼诺夫/苏莱曼诺娃（Сүлейменов/Сүлейменова）– 29 988人

玛拉特（Марат）– 28 008人

阿曼格勒德（Амангелді）– 27 297

波拉特（Болат）– 24 542

根据截至2022年11月1日的统计，哈萨克斯坦全国现有人口总数为19 715 782人。

【编译：木合塔尔·木拉提】