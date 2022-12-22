哈乌总统举行大范围会谈

哈通社/塔什干/12月22日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦总统22日举行大范围会谈。

小范围会谈结束之后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与沙夫卡特·米尔济约耶夫在双方代表团的参与下举行大范围会谈。

两国元首优先关注了加强经贸合作，包括增进贸易，吸引投资，发展工业、医药、农业、建筑、过境潜力和运输物流合作。会议还讨论了教育、文化和人文领域合作事宜。

托卡耶夫总统高度评价小范围会谈达成的重要成果，并表示哈方将坚定地致力于本着友好睦邻关系和相互支持精神全面深化双边合作。

托卡耶夫总统强调，两国建立了堪称国家间伙伴关系典范的牢固而和谐关系。

-同盟关系条约的签订，充分体现了两国关系的高水平。如果将同盟关系条约视为历史性文件，我认为一点也不为过。这份极其重要的文件充分反映两国进一步加强相互合作的共同愿望，并将向我们提供新的机遇。此外，今天还签署了哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦边界划定协议。这份历史性文件，在国际法意义上为哈萨克斯坦南部国界划定进程画上了圆满句号。-托卡耶夫说。

国家元首强调，加强同盟关系的共同努力将为保障中亚地区可持续发展和安全稳定做出重大贡献。

会谈中，两国元首一致同意设立最高国家间委员会和议会间委员会，为进一步加强双边合作提供政治平台。

托卡耶夫总统指出，双方在各类国际机构和机制框架内进行了富有成效的互动。哈乌两国对区域和国际议程上的许多问题有着共同立场和相似看法。

沙夫卡特·米尔济约耶夫表示小范围会谈富有成效，并指出贸易增长和联合项目成功实施具有重要意义。

-您的国事访问再次体现了两国之间几个世纪以来形成的睦邻友好和相互支持关系有多么牢固。两国人民历史命运紧密相连，两国有着共同历史根基，让我们一起解决所面临的紧迫问题。-沙夫卡特·米尔济约耶夫说。

双方对发展文化人文领域交往给予积极评价，指出哈乌两国彼此成功举办文化周系列活动，极大丰富了两国人民共同的精神文化价值。此外，双方还讨论了两国在教育领域的合作。

【编译：阿遥】