荷兰、美国和瑞士是哈国外来投资前三来源国

哈通社/阿斯塔纳/12月25日 -- 哈萨克斯坦九成外来投资来自20个国家。

外交部副部长阿勒玛斯·阿依达洛夫日前在新闻发布会上表示，如果以2005-2010年的投资为例，当时外国直接投资结构中，资金总额的70%流向石油和天然气行业。

据其介绍，如果以过去三年的投资情况为例，我们可以看到趋势发生了变化，石油和天然气行业在外国直接投资中所占的份额降至45%，而其他行业正在增长：贸易，信息，通信，制造业，这对我们来说是优先考虑的。

至于哈萨克斯坦经济吸引投资的来源，传统上排名前十的投资来源国包括荷兰、美国、瑞士、比利时、俄罗斯、新加坡、中国、韩国、法国和英国。

阿勒玛斯·阿依达洛夫介绍，大约90%的核心投资来自20个国家，这些都是发达国家，包括西欧国家、美国、韩国、日本、中国、俄罗斯等。如果从投资政策的实施情况来看，我们在三级招商引资体系中工作，外交部门在国外的108个驻外机构都奉行经济外交政策，到今年年底，外交部已和3000多家新公司进行联系。

此前有报道称，尽管有地缘政治局势和1月份事件的影响，投资者对哈萨克斯坦仍然保持积极情绪。今年，哈萨克斯坦的直接投资流入增长了28%。

【编译：木合塔尔·木拉提】