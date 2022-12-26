哈外长出席中亚+日本外长对话会议

哈通社/阿斯塔纳/12月26日--据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德24日在东京出席了中亚五国+日本外长对话会议第9次会议。

会议议程包括中亚国家与日本在国际和区域层面的合作与互动问题。各国外长就发展过境运输、确保区域安全、数字化、人力资源开发、旅游和应对气候变化等问题展开了讨论。

穆赫塔尔·特列吾别尔德在讲话中指出了通过加强投资贸易合作来减少相关制裁对中亚经济负面影响的重要性。会上，哈方代表团提出了一系列新倡议，包括制定一项联合行动计划，以加强中亚地区合作与协调机制。此外，还提议以阿斯塔纳国际金融中心为基础制定联合投资项目清单。

日方则重点关注发展质量问题，表示愿意通过扩大与中亚国家双边多边对话，进一步促进区域可持续发展。

与会各方通过了一份联合声明，确认中亚五国+日本外长对话会议第10次会议将于明年在哈萨克斯坦举行。

值得一提的是，哈萨克斯坦将于2023 年接任轮值主席国。

穆赫塔尔·特列吾别尔德还与日本外务大臣林芳正举行了双边会谈。双方讨论了两国建交30年来确立的扩大战略伙伴关系主要方向和发展前景，并就国际热点问题交换了意见。

【编译：阿遥】