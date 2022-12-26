哈政府副总理与巴基斯坦总理举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/12月26日--哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林日前在伊斯兰堡会见了巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫。

此次会晤是在哈方代表团出席12月23日至24日在伊斯兰堡举行的哈巴政府间经贸、科技和文化合作联合委员会第十一次会议期间进行的。

塞热克·朱曼哈林向夏巴兹·谢里夫总理转达了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的问候。夏巴兹·谢里夫则向哈总统对受洪水影响的巴基斯坦人民致以慰问和提供帮助表示感谢。他指出，两国间友好关系与日俱增，已上升至新的高度，政府间联合委员会第十一次会议取得的成果，很好地证明了这一点。

双方就相互供应农业、粮食、医药产品，加强纺织工业合作，进一步开发两国过境潜力，推进跨阿富汗铁路建设项目等议题进行讨论。塞热克·朱曼哈林表示，哈方支持跨阿富汗铁路建设项目，并愿意考虑各种参与形式。他诚邀巴方纺织、制药、化肥生产企业同哈方联合开展合作项目。他强调，双方之间高效互动无疑将沿着友好和互利互惠的方向继续前行。

巴方提议哈方考虑利用巴基斯坦海港潜力，以便将本国产品出口至东南亚市场。

【编译：阿遥】