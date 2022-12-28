哈乌专家学者共话两国关系发展前景

哈通社/阿斯塔纳/12月28日--哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦战略问题专家共同探讨了加强两国关系之相关问题。

为落实托卡耶夫总统对乌兹别克斯坦进行国事访问期间达成的共识，哈萨克斯坦总统直属战略研究所和乌兹别克斯坦总统直属战略与区域间研究所共同主办的《乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦：友好合作与同盟关系》国际研讨会27日在线举行。

哈萨克斯坦外交部副部长叶尔穆哈姆别特·霍尼斯巴耶夫、乌兹别克斯坦外交部副部长巴赫罗姆詹·阿洛夫、哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使贝布特•阿塔穆库洛夫、哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长叶尔肯·图库莫夫、乌兹别克斯坦总统直属战略与区域间研究所所长埃尔多尔·阿利波夫分别致词。

与会者围绕当前全球和区域背景下的政治对话，经济、运输、能源和水资源领域合作战略前景等议题展开讨论。

叶尔肯·图库莫夫强调了共同制定未来发展进程和战略规划的必要性。

-共同的历史文化传统和地理环境将我们紧密地联系在一起，这是以通过高度的相互信任、确立两国之间特殊关系的基石。托卡耶夫总统于今年12月21日至22日对乌兹别克斯坦进行的国事访问，为扩大所有领域合作关系规划了战略前景。总的来说，哈乌关系的密切程度，将为整个中亚地区国家间合作的进一步发展指明方向。这一点非常重要。-叶尔肯·图库莫夫称。

埃尔多尔·阿利波夫强调，托卡耶夫总统对乌兹别克斯坦的国事访问，无疑已成为重要的历史事件。

-令人鼓舞的是，在乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫对哈萨克斯坦进行国事访问，并签署两国之间同盟关系宣言后的一年内，我们已达成了建立同盟关系的目标。-埃尔多尔·阿利波夫说。

中亚国际研究所副所长卡德罗夫指出，哈乌两国关系充满动态活力。政治上日益增进的相互信任表现在具体的经济数据上，包括货运、航运和客流等指标。合资企业数量已增加六倍。企业界正在机械工程、汽车和设备生产等领域实施多个联合项目。

与会者强调，双边关系主要趋势是，双方都希望在政治、经贸、文化、人文等领域开展富有成果的合作。因此，拥有研究资源的各类智库应尽一切努力，为进一步扩大中亚国家之间互利互惠合作关系多做贡献。

【编译：阿遥】