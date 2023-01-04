联合国多个人道主义机构敦促安理会延长对叙利亚跨境人道主义援助的授权

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 -- 据联合国新闻，安理会对叙利亚跨境人道主义援助的授权即将于1月10日到期。联合国多个人道主义机构负责人周一联合发表声明，呼吁安理会再次延长授权，允许从土耳其边境向叙利亚西北部运送拯救生命的人道主义援助，否则生活在这片非政府控制区的410万叙利亚人将面临灾难性的后果。

这份声明是由联合国人道协调厅、难民署、儿基会、粮食署、世卫组织、人口基金、移民组织等多个联合国人道主义机构负责人共同发布的。

重要的生命线

声明指出，这410万叙利亚人中大部分是妇女和儿童，他们需要援助才能渡过严冬，克服严峻的霍乱疫情带来的挑战。

倘若没有联合国的跨境人道主义援助，数以百万计的人，尤其是那些长期且多次流离失所的人就无法获得食物、安全用水和住所；无法获得应对严冬所需要的帮助；无法获得霍乱监测、治疗和检测服务；无法获得保护以免受基于性别暴力。

倘若安理会未能延长该决议，联合国监测机制将停止运作，导致无法对跨境物资进行核查，以判断其是否满足人道主义援助的标准。

扩大援助

2022年，联合国人道主义机构与合作伙伴一道，通过土耳其边境，平均每月向270万名叙利亚人提供援助，包括早期复苏和生计援助，以加强叙利亚各地社区的复原力。

各位负责人在声明中表明其一贯且明确的立场，即必须确保人道主义援助和保护能够通过最安全、最直接且最有效的途径送达需要援助的人手中。

他们在声明中说：«我们还在叙利亚境内加大了援助力度，从政府控制区跨越前线进入西北地区，为成千上万需要援助的人提供了食物、卫生、教育以及其他用品。我们决心维持并扩大这些物资的运送，并呼吁所有利益攸关方从政府控制区向叙利亚西北地区提供畅通、持续且可靠的人道主义援助。»

声明指出，虽然在叙利亚境内的跨线援助缓解了人们一时之需，但是跨境人道主义援助行动规模更大，范围更广，在当下以及在未来都是不可或缺的。

亟需延长授权

声明指出，此前的决议均将跨境人道主义援助行动的授权延长了12个月，但去年7月的第2642号决议仅将授权延长了6个月，这对后勤和运行工作都构成了挑战，增加了运营成本，并限制了人道主义伙伴提供援助的能力。

声明最后呼吁道，数以百万计的叙利亚人依赖于跨境人道主义援助，他们亟需安理会立即延长这项决议。