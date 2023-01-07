劳工组织：弹性工作时间有利于平衡工作与生活

哈通社/阿斯塔纳/1月7日-- 国际劳工组织组织在日前发布的一份新报告中指出，缩短工作时长以及更灵活的工作时间安排能够为经济、企业和劳动者带来益处，并为更好、更健康的工作与生活平衡奠定基础。

据联合国新闻网发布的消息，这份题为《全球工作时间和工作与生活平衡》的报告聚焦工作时长和工作时间安排，并分析二者对企业的绩效以及劳动者的工作与生活平衡的影响。

全球情况概览

报告发现，相比于每天8小时或每周40小时的标准工作时长，全球有相当一部分的劳动者工作时长不等。超过三分之一的劳动者每周工作时长超过48小时，有五分之一的劳动者每周工作（兼职）时长低于35小时，这一现象在从事于非正规经济部门工作的劳动者中更为普遍。

报告还分析了轮班、值班、压缩工时制和平均工时制等不同的工作时间安排及其对劳动者的工作与生活平衡的影响。报告指出，此类弹性工作时间安排能够带来一定的益处，例如能让劳动者更好地平衡工作和家庭生活，但也可能带来负面影响，例如加剧性别失衡以及带来健康风险。

疫情期间的弹性工作

报告还研究了政府和企业在新冠疫情期间的应对措施，发现工作时长得到缩短的劳动者比例有所上升，这有助于防止失业。报告还强调了长期的变化趋势：全球几乎所有可行的地方都大规模推行远程工作，这很可能改变未来的就业性质。

疫情期间的工作时间安排的相关措施也证明了一点，即让员工更加灵活地选择工作的方式、地点和时间能够对个人和企业都起到积极影响，有助于提高生产力并促进工作与生活平衡。相反，限制弹性工作会带来巨大的损失，如增加员工的流动率。