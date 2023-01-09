巴基斯坦企业家希望进一步加强与哈萨克斯坦之间的合作

哈通社/阿斯塔纳/1月9日 —— 据DKNews.kz消息，哈萨克斯坦驻巴基斯坦大使叶尔詹·克斯塔菲恩日前对巴基斯坦拉合尔市进行了工作访问。

访问期间，哈萨克斯坦大使与当地官员穆哈默德·阿米尔·詹举行了会谈，并就进一步加强区域间合作，以及旅游、体育、文化、经贸和投资领域合作问题进行了讨论。

巴方表示，希望该国文化中心拉合尔市与哈萨克斯坦“精神之都”突厥斯坦市之间建立友好城市关系，并签署合作备忘录。

会见拉合尔市商会代表时，哈萨克斯坦大使就2022年双边合作成果进行了介绍。他表示，去年巴基斯坦旁遮普银行（Bank of Punjab）和哈萨克斯坦中央信贷银行（Банк ЦентрКредит）之间签署了合作备忘录。与此同时，拉合尔至阿拉木图和阿拉木图至卡拉奇之间的直飞航班将于今年4月开始正式开通。

哈萨克斯坦大使邀请巴基斯坦企业家积极与哈方开展合作。

与旁遮普邦企业界代表的商务午餐中，双方就双边合作前景和落实联合项目问题进行了讨论。

最后，哈萨克斯坦大使与巴基斯坦电影界代表和著名演员会面，并接受了Rug New Channel电视台的专栏节目采访。

【编译：小穆】