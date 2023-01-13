外交部副部长会见日本外务大臣政务官

哈通社/阿斯塔纳/1月13日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科13日会见到访的日本参议院议员、外务大臣政务官吉川有美（YOSHIKAWA Yuumi）。

会谈中，双方就两国政治、经贸和人文领域合作关系现状和发展前景进行了讨论。

哈萨克斯坦副外长表示，两国在建交30年里建立了扩大战略合作伙伴关系。他还指出，哈方愿意与日本进一步加强全面合作。

日本外务大臣政务官高度评价了阿斯塔纳和东京在联合国和“中亚+日本”对话机制等国际组织与论坛框架下的，以及裁军和核不扩散领域的有效合作。

会谈中，双方就进一步加深两国在数字化、农业、绿色能源、交通物流和投资等领域的合作达成了共识。

双方高度评价了2022年的双边贸易数据。2022年1~11月，双边贸易量达17亿美元，同比增长75%。其中，出口量为7.64亿美元（+52.5%），而进口量为9.69亿美元（+97.7%）。

2022年上半年，日本对哈投资总额达1.13亿美元。2005年以来，日本对哈投资总额达到了78亿美元。目前，共有61家日资企业在哈萨克斯坦运营。

【编译：小穆】