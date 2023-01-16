日本专家：新冠对循环系统的影响或导致死亡增加

哈通社/东京/1月16日 —— 据共同社报道，有专家指出，新冠病毒奥密克戎毒株蔓延期间死亡人数多的原因之一是感染导致心脏和血管等循环系统并发症的影响。

据报道，虽然有可能是发生曾是重症化原因的肺炎的感染者比例下降，使得循环系统并发症显得突出，但其与死亡人数增加和后遗症的关系受到关注。

去年12月，日本厚生劳动省专家组织会议的参会者表示，去年1至7月循环系统疾病导致的死亡较上年呈增加倾向，怀疑其与新冠有关。一系列会议上有意见指出“新冠可能已成为循环系统的疾病”。

从奥密克戎蔓延前，发生心力衰竭、心律不齐、血栓症等并发症就被视为问题。原因被认为是病毒引发炎症、或是攻击血管细胞导致释放出引发血栓的物质。

奥密克戎蔓延后，国立国际医疗研究中心也曾报告有住院患者发生循环系统并发症而死亡的病例。不过此类病例是否较以往增加并不十分清楚，有观点认为“或许只是肺炎减少而显得突出”。

熟悉循环系统疾病的佐贺大学教授野出孝一（循环系统内科）表示：“虽然不清楚发病频度是否变高，但随着新冠感染者增加也出现并发症患者，因此必须注意。”野出发表研究结果称，因新冠住院的31名患者出院三个月后的检查中发现，42%的人出现心肌病、26%的人出现心肌炎征兆，还可能与症状长期持续存在关联。