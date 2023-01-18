哈国法治指数在独联体国家中排名最高

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 根据统计分析网站Finprom网站数据，哈萨克斯坦在独联体国家中的法治指数排名最高，哈国四分之三的刑事犯罪与财产犯罪有关。

在2022年全球各国法治指数排名中，哈萨克斯坦在全球140个国家中排名第62位，得分为0.47，是所有参与评级的独联体国家中最好的。

乌兹别克斯坦排名第65，白俄罗斯排名第76，摩尔多瓦排名第85，乌克兰*排名第93，吉尔吉斯斯坦排名第114，俄罗斯排名第123。（由于各种原因，乌克兰在独联体的地位有争议。）

欧洲国家挪威、芬兰和丹麦法治指数排名前列，委内瑞拉得分最低，排名最后一位。

截至2022年11月，全哈共登记14.94万起刑事犯罪，与去年同期几乎持平。其中，6.36万起为中度犯罪，4.14万起为严重犯罪，2.19万起为轻微犯罪，2100起为特别严重犯罪。另有2.04万起案件被归类于不当行为。

从地区来看，阿拉木图市登记的刑事犯罪最多，达3.29万起，同比增加29.4%。排在前三位的地区还包括首都阿斯塔纳（1.59万起，增长5.1%）和阿拉木图州（1.19万例，增长13%）。

新成立的乌勒套州、杰特苏州和阿拜州登记的犯罪案件数量最少。

【编译：木合塔尔·木拉提】