哈萨克斯坦大使会见奥地利-中亚议会友好小组组长

哈通社/阿斯塔纳/1月13日--哈萨克斯坦驻奥大使阿勒别克·巴卡耶夫17日会见了奥地利议会国民议会议员、奥地利-中亚议会友好小组组长、欧安组织议会大会议员伊娃·恩斯特·耶季奇。

双方讨论了加强两国立法机构之间的交流与合作问题。

阿勒别克·巴卡耶夫指出，哈奥两国高层政治对话卓有成效，双方各领域合作关系进一步得到深化。他强调了议会间交往的重要性，指出议会友好小组在加深两国关系方面可以发挥重要作用。

阿勒别克·巴卡耶夫向耶季奇重点介绍了哈萨克斯坦大规模政治经济社会改革进程。他指出，哈萨克斯坦议会地位和权力正在逐步得到加强，政党在国家政治生活中的作用进一步增强。

伊娃·恩斯特·耶季奇则表示，奥方有意加强与哈萨克斯坦议会的对话，包括促进议会间友好小组的互访。她欢迎哈萨克斯坦议会代表团访问奥地利。

她指出，哈萨克斯坦是奥地利在中亚地区的主要政治、经贸伙伴，相信哈萨克斯坦将为保障奥地利能源安全做出重大贡献。

她表示愿意作为观察员全程参与即将举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）选举监督观察工作。

双方还就议会在解决全球热点问题中的作用等问题交换了意见。

双方同意保持接触，以推动两国议会间合作。

【编译：阿遥】