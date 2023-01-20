法国遭遇大规模罢工和示威游行浪潮 反对退休制度改革

哈通社/阿斯塔纳/1月20日--法国当地时间19日遭遇大规模罢工和示威游行浪潮。相关活动由法国主要工会组织发起，旨在反对退休制度改革。

据中新网报道，大部分客运列车服务已被取消，不运营的高速列车在车站内停靠。火车站站台的乘客极少。有多名车站工作人员在现场帮助提供列车开行的最新信息。

当天的罢工严重影响公共交通，除了法国铁路客运服务受冲击，巴黎多条地铁线路也停止运营，10余条地铁线仅在高峰时段提供有限服务。法国部分学校教师也加入到罢工行列。另外，法国一些炼油厂当天也遭遇罢工。法国电力公司员工罢工还导致巴黎的发电量下降。

法国主要工会组织19日在全法各地发起反对退休制度改革的大规模示威游行。法国内政部称，全法112万人参与示威游行，其中巴黎有8万人参与。而法国总工会方面称，全法超过200万人参与示威游行，其中巴黎有40万人参与。

巴黎的示威游行自下午2时从共和国广场开始，两个多小时后游行队伍尚未走完规划行程的一半，仍有大批民众在共和国广场等待出发，由此可见参与人数众多。晚上7时左右游行队伍中的大部分人才抵达终点民族广场。巴黎的示威游行大体平和，大批警察在现场严密戒备。

法国总统马克龙19日前往西班牙访问。在被问及反对退休制度改革的声音时，马克龙表示民众有合法表达自己意见的权利，但他希望不要发生暴力行为。

法国官方10日公布退休制度改革方案，计划将法定退休年龄从目前的62岁延迟至64岁。近期的多份民调均显示，多数法国民众赞同维持62岁的退休年龄不变，反对延迟退休年龄。