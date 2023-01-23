中亚五国与欧盟阿富汗问题特别会议在布鲁塞尔举行

哈通社/阿斯塔纳/1月23日--据外交部消息，1月19日至20日，中亚五国与欧盟阿富汗问题特别代表在布鲁塞尔举行会议并通过了一份联合声明。

会议议程包括对阿富汗当前局势下区域安全面临的各种挑战风险进行综合评估，以及讨论加强各方合作以确保继续援助阿富汗人民。

会议重申了将全力支持阿富汗持久和平和可持续发展。

各方对阿富汗妇女权利持续恶化表示关切。

会议强调，中亚各国在确保阿富汗长期稳定、向阿富汗人民更有效地提供人道主义援助等方面发挥着越来越大的作用。

哈萨克斯坦代表团由外交部无任所大使塔勒哈特·卡里耶夫率领。他在讲话中重申了哈方将充分履行向阿富汗人民提供人道主义援助的承诺。他指出，在2022年上半年，哈萨克斯坦农业企业与联合国粮食计划署紧密合作，向阿富汗提供了45.6万吨面粉。

他证实了哈国内高等院校将继续积极参与由欧盟资助并由联合国开发计划署实施的支持阿富汗学生赴哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦接受教育的计划。

塔勒哈特·卡里耶夫呼吁各方支持哈萨克斯坦关于设立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的倡议。

此次访问还包括哈萨克代表团与欧洲对外行动服务局和欧盟委员会代表举行的工作会议。双方就与阿富汗有关的政治、经贸往来和人道主义援助联合行动进行了详细的讨论。

【编译：阿遥】