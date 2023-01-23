巴基斯坦电网故障 全国多地停电

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 —— 据联合早报网消息，巴基斯坦国家电网发生故障，星期一（1月23日）上午全国多地停电，多个主要城市的工厂、医院和学校皆受影响。

巴基斯坦电力部长库鲁姆·达斯塔吉尔告诉Geo TV新闻频道，故障是从当地时间上午7时34分开始。

-电压出现波动，系统被逐一关闭。这不是一个重大危机。-他说。

据路透社报道，南部港口城市卡拉奇（Karachi）、首都伊斯兰堡（Islamabad）、东部城市拉合尔（Lahore）和北部的白沙瓦（Peshawar）都受影响停电。

白沙瓦的雷丁夫人医院（Lady Reading Hospital）发言人阿西姆说，医院已启用备用发电机，为急诊室、重症监护室和实验室供电。这家医院是北部开伯尔－普什图省（Khyber Pakhtunkhwa）最大的医院。

巴基斯坦电力部发声明说，当局正在施工修复系统，而达斯塔吉尔透露，一些地区已经恢复了电力。

巴基斯坦有足够的电力装机容量来满足需求，特别是在冬季，大部分时间都有剩余。但巴基斯坦缺乏资源来运行石油和天然气发电厂，而且这一行业负债累累，对基础设施和电力线路的投资不足，导致国家电网经常出现故障。