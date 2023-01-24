哈萨克斯坦将继续为阿富汗女性提供在哈留学项目

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 – 哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫23日在新闻发布会上表示，哈萨克斯坦将继续推动旨在为阿富汗的女性提供在哈萨克斯坦高等教育机构留学机会的项目。

阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫表示，在此之前，已有很多阿富汗女性在哈萨克斯坦高等教育机构留学深造。

- 我们已经同阿富汗执政当局，以及为此项目提供融资支持的欧盟达成了协议，这项计划将很快重新启动。- 哈萨克斯坦外交部发言人说。

发言人还表示，在2023年1月19~20日期间，于布鲁塞尔召开了中亚国家与欧盟的阿富汗问题特别代表第三次会议。

- 哈萨克斯坦代表团有外交部特使塔勒哈特·卡利耶夫率领。他在会上明确了哈萨克斯坦始终坚持为阿富汗人民提供帮助的坚定立场。此外，会上还谈及了哈萨克斯坦农业企业与联合国世界粮食计划署的合作经验，例如，2022年上半年，哈萨克斯坦向阿富汗供应了45.6万吨面粉。由欧盟资助并得到联合国支持的为阿富汗留学生提供教学的项目，也得到了哈萨克斯坦高等教育机构的积极支持。- 阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫说。

值得一提的是，2022年12月，由阿富汗塔利班组织（该组织在哈萨克斯坦被禁止）控制的阿富汗临时政府突然宣布，将禁止阿富汗女性进入大学学习。

【编译：木合塔尔·木拉提】