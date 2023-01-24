哈萨克斯坦参议院议长率团访问吉尔吉斯斯坦

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 —— 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫23日率团访问吉尔吉斯斯坦。

为期两天的正式访问期间，哈萨克斯坦参议员代表团将出席第七届哈吉学者论坛，并与吉尔吉斯斯坦领导层举行双边会晤。

会见吉尔吉斯斯坦最高议会议长努尔兰别克·沙克耶夫时，双方就进一步加强议会间合作关系前景进行了讨论。

-当前，哈吉合作关系在各领域得到了高速发展。毫无疑问，高层的积极对话对此影响很大。2021年3月，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·加帕罗夫对哈萨克斯坦进行了国事访问。而去年5月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对吉尔吉斯斯坦进行了正式访问。与此同时，两国领导人在多边和双边活动中举行会晤。这些会谈的结果对两国各领域合作发展带来新的动力。-阿什姆巴耶夫说。

哈萨克斯坦参议员议长表示，两国在区域合作领域有着巨大的前景。

-我们应有效利用这一点。在这方面，进一步加强两国边境地区的合作至关重要。这将有助于促进经贸和人文领域的合作。此外，可以通过解决跨境问题，进一步提高边境地区居民的生活水平。我们认为，两国议员，其中包括地方议员定期会晤将是有益的。-他说。

阿什姆巴耶夫还指出，解决区域问题是哈萨克斯坦参议院的优先工作方向之一，这也是托卡耶夫总统的倡议下实施的宪法改革的延续。 吉尔吉斯斯坦最高议会议长高度评价了哈萨克斯坦正在开展的大规模政治和经济改革，并指出了进一步推动两国之间的合作关系的重要性。此外，他还感谢阿什姆巴耶夫为加强两国议会间合作关系做出的贡献，并表示愿意继续扩大双边对话。

会谈中，双方还就议会间合作对两国经贸、社会、人文和其他领域合作发展带来的积极效果进行了讨论，并共同指出了两国之间教育和科学领域的有效发展。目前，哈萨克斯坦增加了针对吉尔吉斯斯坦留学生的公费名额。与此同时，阿尔-法拉比哈萨克国立大学分校近期在比什凯克正式开学。

当天，哈萨克斯坦参议院议长向“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念馆敬献花圈，并参观吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉兹·艾特马托夫博物馆。

【编译：小穆】