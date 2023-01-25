哈萨克斯坦将提高对发布虚假涉恐信息的惩罚标准

哈通社/阿斯塔纳/1月25日 – 哈萨克斯坦总检察院计划将编造、传播虚假恐怖事件信息的行为列入《情节严重》的罪行范畴。

据了解，2022年哈萨克斯坦境内发布传播虚假恐怖事件信息的案件数量出现了增长。

通常情况下，针对恐怖事件的核实，将会耗费执法机关大量的时间和资源。

在接到有关恐怖事件的报案后，警察、救援人员、警犬专家、消防员、救护人员、紧急调查小组等都会被立即部署到事故现场。同时，现场周边的公共设施也会被疏散。这些行动，都会严重的影响到社会经济秩序的正常开展。

总检察院指出，针对恐怖主义活动的虚假报告，会导致警方采取紧急部署大量的人力和资源，导致正常执法力量的分流，同时被调查的商业设施内企业也遭受数百万损失。虚假消息的传播还可能导致人员疏散过程中的恐慌和伤亡。

据悉，仅在2022年，哈萨克斯坦全国就有25人因编造和传播虚假的恐怖事件消息而被审判。

为了加强对此类行为的惩戒力度，哈萨克斯坦总检察长办公室与相关国家机构计划，将编造、传播虚假恐怖事件信息的行为列入《情节严重》的罪行范畴，最高可判处7年有期徒刑。

【编译：木合塔尔·木拉提】