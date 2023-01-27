哈萨克斯坦和伊朗有意建立贸易和农业领域的合资公司

哈通社/阿斯塔纳/1月27日--哈萨克斯坦-伊朗政府间经贸、科技和文化合作委员会第18次会议27日期间在阿斯塔纳举行。

会议由哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林和伊朗农业部长赛义德•贾瓦德•萨达蒂•内贾德共同主持。

两国政府代表、财政部门和商业领域代表出席会议。

会议期间，与会人员指出了两国间各领域合作的积极发展趋势和呈良好增长趋势的相互贸易额。根据2022年前11月的结果，哈萨克斯坦和伊朗之间的贸易额达到了5亿美元。 其中，出口额超过进口额，达3.07亿美元，进口额为1.861亿美元。

贸易部长在讲话中强调，为实现将两国贸易额增加到30亿美元的目标，有必要继续努力扩大和加强合作。

会议还讨论了2022年6月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对伊朗进行的访问框架下举行的投资论坛的初步成果。

如今，哈萨克斯坦已准备好增加出口食品的总量并扩大其种类，同时哈萨克斯坦市场也需要来自伊朗的蔬菜水果和坚果类食品。

政府间委员会还讨论了进一步扩大交通物流合作问题。

根据第18次政府间合作委员会会议结果，双方就进一步研究建立贸易和农业领域合资公司问题达成共识，以促进在波斯湾、中亚和中东国家的贸易。同时，与会人员就对哈萨克斯坦和伊朗政府之间关于防止对收入和资本双重征税和逃税协定进行进一步谈判达成一致。

全体会议结束之后，哈塞热克·朱曼哈林和赛义德•贾瓦德•萨达蒂•内贾德签署了哈萨克斯坦-伊朗政府间经贸、科技和文化合作委员会第18次会议议定书。

【编译：阿依波塔】